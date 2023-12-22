Участок площадью 220 га продают под Петербургом

Ранее эти участки пытались продать через несколько аукционов.

Московская компания "Ассет Менеджмент" объявила о проведении торгов по продаже четырёх смежных участков площадью 2,2 млн кв.м. на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. Начальная цена за участки составит 1 млрд рублей, сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на Российский аукционный дом (РАД).

Участки расположены в двух регионах: один из них находится в Петербурге, он не предназначен для коммерческой застройки из-за статуса сельскохозяйственных земель, на нём также находится памятник. Три других участка отведены под строительство промышленно-логистического парка в Ленобласти.

Ранее эти участки пытались продать через несколько аукционов. В первый раз торги состоялись весной 2022 года, когда общая площадь была больше, а петербургский участок предлагался для общественно-делового строительства.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выделят 100 млн рублей на борьбу с самостроями.

Фото: Piter.TV ( (носит иллюстративный характер)