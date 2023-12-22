В Петербурге выделят 100 млн рублей на борьбу с самостроями

Согласно документации, максимальная стоимость контракта составляет 100,5 млн рублей. Подрядчик обязуется снести все незаконные постройки, полученные от ККИ в течение текущего года за указанную сумму.

Поиски компании для сноса незаконных построек в Петербурге предоставлены под юрисдикцию ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества". Это подведомственное учреждение Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга. Они являются заказчиком соответствующего тендера, опубликованного на портале госзаказа.

Согласно документации, максимальная стоимость контракта составляет 100,5 млн рублей. Подрядчик обязуется снести все незаконные постройки, полученные от ККИ в течение текущего года за указанную сумму. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 24 апреля, а 25 апреля конкурсная комиссия определит победителя. Согласно техническому заданию, снос объектов будет проводиться до 30 ноября, за исключением объектов площадью более 500 кв.м, для которых установлены индивидуальные сроки.

По информации ККИ, сумма контракта в 100 млн рублей предполагает только выполнение работ. Общий объём работ будет определён к концу года. Очистка объектов недвижимости проводится на основании заявок, поэтому предварительный список объектов неизвестен, включая их описание. По мере поступления заявок подрядчику будут предоставляться адреса и описание объектов для демонтажа.

Ранее мы сообщили о том, что более 40 участков в Петербурге освободили от незаконной торговли.

Фото: пресс-служба ККИ