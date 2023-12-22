Более 40 участков в Петербурге освободили от незаконной торговли

Торговцы потеряли не только свой товар, но и саму продукцию.

Во второй половине марта сотрудники Комитета по контролю за имуществом очистили более 40 земельных участков от несанкционированной торговли. Эта информация была предоставлена пресс-службой ведомства.

Во время проверок сотрудники комитета конфисковали прилавки, лотки, столы и другие торговые конструкции, где продавались фрукты, ягоды, зелень, плодоовощная, текстильная и другая продукция возле станций метро "Звёздная", "Ломоносовская", "Ленинский проспект", "Международная", "Проспект Большевиков", "Пионерская", "Проспект Ветеранов" и "Улица Дыбенко".

Торговцы потеряли не только свой товар, но и саму продукцию. Всё было направлено на склад временного хранения. Более полутонны фруктов, ягод, зелени и овощей были изъяты и уничтожены из-за отсутствия сопроводительных документов. На улице Бабушкина, Ленинском проспекте, Кантемировской и Купчинской улицах были демонтированы торговые павильоны и киоски.

Виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что торговый павильон на Художников сносят.

Фото: пресс-служба ККИ