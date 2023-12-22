Бывший военный аэродром в Горелово отдадут девелоперу "Острова Фортов"

Министерство финансов РФ, Министерство обороны РФ и Росимущество должны подготовить проект распоряжения о безвозмездной передаче территории аэродрома площадью более 292 га и 24 нежилыми зданиями компании "Алькор".

Территорию бывшего военного аэродрома в Горелово передадут компании "Алькор", входящей в "Главстрой Санкт-Петербург", для развития проекта "Остров фортов". Такое решение приняла комиссия правительства РФ по развитию жилищного строительства, пишет "Фонтанка".

Министерство финансов РФ, Министерство обороны РФ и Росимущество должны подготовить проект распоряжения о безвозмездной передаче территории аэродрома площадью более 292 га и 24 нежилыми зданиями компании "Алькор". Данная территория будет использоваться для создания туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. В настоящее время недвижимость находится в оперативном управлении ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны.

Компания "Алькор" является инвестором проекта "Остров фортов" и отвечает за реализацию проекта "Кронфорт", который включает в себя строительство двух кварталов жилых домов и яхтенного порта с гостиницей.

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Фото: ВКонтакте / Интересный Питер (Сергей Рут)