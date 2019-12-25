В "Ленэкспо" готовят три павильона для приема больных COVID-19 средней тяжести

Об этом на заседании депутатов Законодательного собрания сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев представил депутатам Законодательного собрания отчет о мерах борьбы властей с новой коронавирусной инфекцией. По его словам, система здравоохранения проходит сейчас испытание, к которому в городе были готовы, передал корреспондент Piter.TV

Коэффициент распространения COVID-19 на 10 ноября составляет 1,3. Количество госпитализированных граждан на этой неделе по сравнению с прошлой увеличилось на 18%. Петербург преодолел показатель в 1500 заболевших за сутки. За последние сутки было госпитализировано 789 граждан.

Для развертывания дополнительных коек власти планируют перепрофилировать три федеральных стационара ― ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России, ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России, Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии. Кроме того, для приема больных средней степени тяжести готовятся три павильона во временном госпитале в "Ленэкспо".

Эргашев подчеркнул, что ни одно медучреждение для онкобольных не было перепрофилировано под COVID-19. Крупные стационары широкого профиля стараются не задействовать.

Важное значение в борьбе с вирусной инфекцией является вакцинация от гриппа. На данный момент привить удалось 40% жителей Петербурга. Вакцину от коронавируса на данный момент получили 37 медицинских работников.

Фото: Piter.TV