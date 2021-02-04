В российском прокате – "Охотник на монстров" с Милой Йовович и графическим безумием

При всех своих недостатках фильм напоминает, ради чего мы ходили в кинотеатры до пандемии.

Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно туда через портал попадают лейтенант Артемис (Милла Йовович) и отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником (Тони Джаа), который научился выживать в этих враждебных землях.

Зритель, не очень глубоко разбирающийся в кино, может спутать (даже по имени) двух режиссеров-Полов – Пола У. С. Андерсона и Пола Томаса Андерсона. Однако различия между ними простые: если по-простому, то один из них – это муж Милы Йовович, второй – признанный мастер авторского кино с "Мастером", "Призрачной нитью", "Магнолией", "Нефтью" и другими работами. Но чего не отнять от режиссера с инициалами У. С. – это детскую увлеченность экшном и игрой как таковой.

К счастью, из него не получилось Уве Болла – режиссера, который не раз подходил к теме видеоигр и не раз терпел в ней фиаско, непонимание зрителей. Помимо серии экранизаций "Обители зла" Пола У. С. Андерсона, которая штурмовала кинотеатры с 2002 по 2014 годы, у него в конце 90-х была снятая "Смертельная битва" – легендарный Mortal Kombat, который ждет перезагрузка в ближайшее время. Ненависти фанатов работы не снискали, но и доминировать в прокате им удавалось не всегда.

Фильм стал одним из лидеров российского проката в прошлый уик-энд, но уступил мультфильму "Душе" Пита Доктера и триллеру "Дьявол в деталях" с Джаредом Лето, который попадает под подозрение детективов – Рами Малека и Дензела Вашингтона.

Испустив последний дух из серии сюжетов Resident Evil, Андерсон взялся за новую потенциальную франшизу – фильмы по серии игр Monster Hunter. Но между зрительским вниманием и возможным продолжением серии картин может встать несколько преград, одна из них – продолжающаяся пандемия коронавируса. Уже сейчас видно, что картина едва набирает $20 млн сборов по миру в сравнении с $60 млн бюджета (согласно "КиноПоиску").

"Охотник на монстров" – стопроцентно зрительское удовольствие, которое дарит уже позабытое чувство сопричастности к чему-то большому в кинотеатре. Любителям авторского кино тут делать нечего – хаотичный монтаж, написанные нейросетью диалоги с сюжетом и сбивчивая в качестве компьютерная графика – ешь попкорн и расслабься. Стоит ли скучать по тому, что в связи с продолжающейся пандемией коронавируса такие экшн-проекты постепенно будут уходить с больших экранов на стриминговые сервисы? Вопрос открытый, но многие из зрителей точно будут скучать по тому, как перед ними появляются страшные монстры, а с главными героями случаются перепитии глобального масштаба, такие же большие, как сам экран.

Видео: SonyPicturesRU / YouTube