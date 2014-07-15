Мультфильм "Душа" вновь возглавил российский прокат в выходные

За два дня картина собрала 260,4 млн рублей.

Американский мультфильм "Душа" студии Pixar вновь стал лидером российского проката. За минувшие выходные картина собрала 260,4 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Премьера мультика режиссера Пита Доктера состоялась 21 января. По сюжету, школьный учитель музыки и фанат джаза Джо Гарднер проходит прослушивание в клубе и получает работу мечты. По пути домой Джо падает в канализационный люк, и его душа оказывается на границе жизни и смерти.

На втором месте по сборам в российском прокате оказался фильм "Дьявол в деталях". Он заработал за два дня 81,7 млн рублей. История рассказывает о заместителе шерифа и детективе. Им предстоит поймать серийного убийцу в Лос-Анджелесе. В ролях: Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето и др.

Тройку лидеров замкнуло фэнтези "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли. Премьера состоялась 28 января. За два дня картина собрала 79,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что Кирилл Нагиев представил в Петербурге фильм "Стендап под прикрытием".

Видео: YouTube / Disney Россия