Кирилл Нагиев представил в Петербурге фильм "Стендап под прикрытием"

Премьера фильма состоялась 26 января в Москве.

В пятницу, 29 января, в петербургском кинотеатре "Формула кино" показали первым зрителям фильм Олега Асадулина "Стендап под прикрытием", премьера которого состоялась 26 января в Москве. Картину представил петербуржец и исполнитель главной роли Кирилл Нагиев.

Спасибо что вы пришли, особенно на комедию. Сейчас на этом экране вы увидите плод работы всего лета. Мы достаточно долго снимали, очень скрупулёзно. Есть куча недочётов в фильме, вы их увидите. Но, на мой взгляд, просто я очень самокритично отношусь к русскому кино, что-то в нашей новой картине есть. Юмор живой, добрый, я надеюсь, он зайдёт зрителям. Приятного просмотра! Кирилл Нагиев, исполнитель главной роли

Фильм рассказывает историю дерзкого опера Светланы Артюховой и любимца публики, стендап-комика Ильи Соколова. Парочка вынуждена выполнить спецзадание по разоблачению схемы сбыта наркотиков. Для того, чтобы раскрыть дело, Светлане придётся внедриться в тусовку стендаперов, научиться смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему. В картине много юмора, но также поднимаются темы семьи, феминизма и самопожертвования.

Главные роли исполнили Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Владимир Яглыч, Зоя Бербер, Антон Жижин, Ренат Мухамбаев.

4 февраля картина выйдет в большой прокат.

Фото: Megogo Studios; Анастасия Князева