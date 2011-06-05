Петербуржец заставил знакомого платить миллионы за мнимый выкуп души

Мужчина лишился денег и мотоцикла после вступления в фиктивный орден.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении Никиты Борецкого, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, мужчина, являясь администратором Telegram-каналов, предложил потерпевшему вступить в так называемый "Масонский орден".

После согласия Борецкий поручал новому члену выполнять "различные обряды". Спустя время мужчина решил выйти из организации. Тогда, согласно материалам дела, фигурант запугал его "проклятиями" и заявил, что необходимо провести "выкуп души" стоимостью "66 666 рублей".

Кроме того, он потребовал вложить "666 666 рублей" в эзотерическую книгу, которую необходимо было приобрести в одном из магазинов на Невском проспекте. Все перечисленные средства в итоге оказались у Борецкого.

Позднее обвиняемый вновь вышел на связь с потерпевшим, потребовав его мотоцикл Harley стоимостью "1,5 миллиона рублей". Мужчина оформил договор купли-продажи и передал транспорт вместе с документами.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

