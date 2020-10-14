Вышел тизер четвертого сезона сериала "Корона"

Сериал будет показан на стриминговом сервисе Netflix.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что в сети появился тизер четвертого сезона "Короны". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

В трейлере показаны премьер-министр Маргарет Тэтчер и принцесса Диана. Также в видео появилась Королева Елизавета II, которую вновь играет Оливия Колман.

Напомним, что сериал "Корона" выходит с 2016 года. В нём рассказывают о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени.

Сериал выходит на стриминговом сервисе Netflix.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер боевика "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем.

Видео:Netflix/YT