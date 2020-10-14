Вышел трейлер боевика "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем

Премьера фильма запланирована на 20 ноября.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер боевика "Джиу-джитсу". Ролик опубликован на YouTube-канале IGN.

В сюжете история ордена мастеров джиу-джитсу, которые каждые шесть лет сражаются с инопланетными захватчиками. Однажды главный герой терпит поражение в схватке. В фильме снялись Николас Кейдж, Ален Мусси , Фрэнк Грилло , Жужу Чан и Тони Джаа.

Премьера фильма запланирована на 20 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма "Девять дней".

Видео:IGN/YT