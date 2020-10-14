Опубликован трейлер фильма "Девять дней"

Премьера "Девяти дней" запланирована на начало 2021-го года.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма "Девять дней". Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Classics.

По сюжету отшельник по имени Уилл живет в доме, расположенном в параллельной реальности. Каждый день он включает телевизор и наблюдает за людьми, пока кто-то из них не умрет и не освободит место для нового человека на Земле. В киноленте снялись Зази Битц , Билл Скарсгард, Бенедикт Вонг и Тони Хейл.

Премьера фильма ожидается в начале 2021-го года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован тизер второго сезона сериала "Пенниуорт" о молодости дворецкого Бэтмена.

Видео:Sony Pictures Classics/YT