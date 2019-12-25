Победителем шоу "Голос 60+" стала 91-летняя петербурженка

Победу одержала Дина Юдина.

Третий сезон шоу "Голос" для людей старше 60 лет, транслирующийся на Первом канале, подошел к концу. В минувшую пятницу телезрители выбрали победителем 91-летнюю петербурженку Дину Юдину.

Непрофессиональная певица почетного возраста была подопечной наставницы Тамары Гвердцители. В финале пенсионерка исполнила песню "На тот большак", прозвучавшую в фильме 1960 года "Простая история".

От всей души поздравляем, желаем крепкого здоровья и новых творческих успехов! написали организаторы шоу

Наставниками шоу, кроме Гвердцители, были Елена Ваенга, Лев Лещенко и Гарик Сукачев. Бессменным ведущим "Голоса" остался Дмитрий Нагиев. В предыдущих сезонах победителями стали Лидия Музалёва и Леонид Сергиенко.

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Фото: Максим Ли, Голос / "ВКонтакте"