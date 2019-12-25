В Библиотеке Аалто покажут спектакль о Есенине

В литературно-музыкальной постановке, которую представит творческое объединение "Белые росы", прозвучит музыка Моцарта, Перселла, Калинникова, а также песни современных композиторов на стихи Сергея Есенина.
В главных ролях: заслуженный артист России, лауреат международных и всероссийских конкурсов, актер театра "Алеко" Владимир Дяденистов, лауреат международного фестиваля "Исповедь сердца" Ксения Зуден. В роли Айседоры Дункан – руководитель культурного центра им. А. Дункан Ольга Труль.
Отметим, спектакль создан при поддержке Министерства культуры РФ и Межрегионального союза концертных деятелей.
Вход в зал - только по предварительной записи, которая организована на сайте библиотеки А. Аалто: http://aalto.vbgcity.ru/, а также по телефону: 8 (81378) 2-42-79.
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