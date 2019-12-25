В Библиотеке Аалто покажут спектакль о Есенине

3 октября в библиотеке А. Аалто состоится спектакль «Сны о Есенине», приуроченный к 125-летию со дня рождения поэта. Начало в 18.00.

В литературно-музыкальной постановке, которую представит творческое объединение "Белые росы", прозвучит музыка Моцарта, Перселла, Калинникова, а также песни современных композиторов на стихи Сергея Есенина.

В главных ролях: заслуженный артист России, лауреат международных и всероссийских конкурсов, актер театра "Алеко" Владимир Дяденистов, лауреат международного фестиваля "Исповедь сердца" Ксения Зуден. В роли Айседоры Дункан – руководитель культурного центра им. А. Дункан Ольга Труль.

Отметим, спектакль создан при поддержке Министерства культуры РФ и Межрегионального союза концертных деятелей.

Вход в зал - только по предварительной записи, которая организована на сайте библиотеки А. Аалто: http://aalto.vbgcity.ru/, а также по телефону: 8 (81378) 2-42-79.