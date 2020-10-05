Бенедикт Камбербэтч сыграет бывшего офицера ФСБ в мини-сериале "Лондонград"

Сюжет будет основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла "Последний шпион".

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока Холмса, сыграет бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале "Лондонград". Об этом сообщил журнал Variety.

По данным издания, сюжет будет основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла "Последний шпион". История расскажет об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Премьера состоится на канале HBO.

Напомним, получивший убежище в Великобритании Александр Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года в Лондоне. Экспертиза установила, что бывший сотрудник ФСБ отравился радиоактивным полонием. Однако все обстоятельства смерти до сих пор не установлены и вызывают споры.

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Фото: Instagram / benedictcumberbitch