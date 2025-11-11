  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:16
131
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Netflix представил трейлер мини-сериала "Человек против малыша"

0 0

Мировая премьера состоится 11 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала "Человек против малыша". Шоураннером проекта выступил Дэвид Керр.

Сериал является продолжением "Человека против пчелы" и расскажет о новых приключениях мистера Тревора Бингли. Герой решает сменить профессию и стать школьным сторожем. Ему предлагают присмотреть за лондонским пентхаусом на Рождество, но неожиданно мужчина оказывается ответственным за ребенка, которого никто не пришел забрать.

В главной роли сыграл Роуэн Аткинсон. Мировая премьера состоится 11 декабря.

Ранее Netflix представил трейлер мультсериала по "Очень странным делам".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, мини-сериал, трейлер, человек против малыша
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии