Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала "Человек против малыша". Шоураннером проекта выступил Дэвид Керр.

Сериал является продолжением "Человека против пчелы" и расскажет о новых приключениях мистера Тревора Бингли. Герой решает сменить профессию и стать школьным сторожем. Ему предлагают присмотреть за лондонским пентхаусом на Рождество, но неожиданно мужчина оказывается ответственным за ребенка, которого никто не пришел забрать.

В главной роли сыграл Роуэн Аткинсон. Мировая премьера состоится 11 декабря.

Видео: YouTube / Netflix