Том Холланд может оставить роль Человека-паука

Актер почувствовал сомнения после завершения съемок фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Том Холланд усомнился в том, что вернется к роли Человека-паука после фильма "Нет пути домой". Актер назвал грядущий триквел завершением франшизы о герое, пишет Entertainment.

Мы не знали, будет ли это последний раз, когда мы работали все вместе. Это было настолько душераздирающим опытом, но в то же время очень захватывающим. Заявил Холланд

Чувства актера разделили его коллеги по фильму – Зендая и Джейкоб Баталон. Премьера кинокомикса "Человек-паук: Нет пути домой" состоится 16 декабря. В фильме также снялись Паула Ньюсом, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей, Дж.К. Симмонс и другие.

Ранее мы писали, что трейлер нового "Человека-паука" переделали в стиле мультсериала 90-х гг.

Фото: Instagram / tomholland2013