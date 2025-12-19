Вышел тизер мини-сериала "Лаки" с Аней Тейлор-Джой

Мировая премьера состоится 15 июля.

Стриминговый сервис Apple TV представил тизер мини-сериала "Лаки". Шоураннером проекта выступил Джонатан Троппер.

Сюжет сериала основан на одноименной книге Мариссы Стэпли. В нем рассказывается история девушки по имени Лаки. Героиня пытается начать новую жизнь после преступного прошлого. Но все меняется, когда девушка выигрывает миллион долларов в лотерее, и ей нужно обналичить деньги, не попадаясь полицейским.

В главной роли сыграла Аня Тейлор-Джой. Также в сериале снялись Дрю Старки, Тимоти Олифант, Анетт Бенинг, Эрик Лэнг, Мо МакРэй и другие. Мировая премьера состоится 15 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Майкл".

Видео: YouTube / Apple TV