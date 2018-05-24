Ночью СКК "Петербургский" обнесли забором

Работы начались до проведения конкурса.

В ночь с 24 на 25 ноября вокруг СКК "Петербургский" начали устанавливать забор. Как отметили активисты в группе "Красивый Петербург", здание, возможно, готовят к сносу.

Активисты в это же время говорят, что работы начали еще до завершения конкурсных процедур. Конкурс на данный момент еще не провели, итоги должны быть озвучены в мае 2020 года.

На месте СКК планируют построить новый стадион к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Активисты: Смольный разрешил вырубить деревья у СКК.

Фото: ВК/ СКК "Петербургский"