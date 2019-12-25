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Власти Петербурга выделят 5 млрд в 2021 году на строительство "Ледовой Арены" на месте СКК
Сегодня, 12:17
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Власти Петербурга выделят 5 млрд в 2021 году на строительство "Ледовой Арены" на месте СКК

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Глава города опасался, что средств может не хватить.

Петербург выделит в 2021-м году 5 млрд рублей на строительство "Ледовой Арены" на месте СКК. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский со ссылкой на проект бюджета на следующий год в своем Telegram-канале. 

Такую сумму должен внести город в соответствии с концессионным соглашением. 

Ранее губернатор Александр Беглов беспокоился о том, что Петербургу не хватит средств на строительство спортивно-досугового комплекса. Общую сумму возведения объекта оценивают в 37 млрд рублей. Концессионером является "СКА Арена". "Ледовую арену" должны построить к Чемпионату миру по хоккею в 2023-м году. 

В сентябре петербуржцам показали эскизы внутренних помещений в новом спорткомплексе. Внешний облик только предстоит выбрать. 

Фото: предоставлено "СКА Арена"

Теги: бюджет, ледовая арена, скк, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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