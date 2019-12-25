Облик фасадов арены-преемницы СКК выберут в ходе конкурса

"СКА Арена" появится на месте снесенного СКК к чемпионату мира в 2023 году.

Внешний облик фасадов "СКА Арены" в Петербурге выберут в ходе архитектурного конкурса. Об этом сообщил глава компании "Горка" (генпроектировщика стадиона) Алексей Сидоренков.

Участие в конкурсе смогут принять как российские, такие и ведущие мировые архитектурные бюро. Сидоренков подчеркнул, что речь идет именно о внешнем облике фасадов арены. Инженерное решение проекта, включая расчетную модель и определение нагрузки на фундамент, уже утверждено.

Победителя конкурса выберет профессиональное жюри.

Кроме того, компания "Горка" собирается провести конкурс на проект общественного пространства вокруг здания и парка с системой освещения и малыми архитектурными формами. По словам Сидоренкова, оба конкурса на сроки строительных работ и сдачу объекта не повлияют.

Отметим, что "СКА Арена" появится на месте снесенного СКК к чемпионату мира в 2023 году. Как сообщает Flashnord, в сметную стоимость строительства арены заложили 37 млрд рублей. Это на 12 млрд выше, чем в концессионном соглашении. После прохождения государственной экспертизы заявленная сумма может снизиться.

Ранее петербуржцам показали эскизы внутренних помещений в новом спорткомплексе на месте СКК.

Фото: Piter.TV