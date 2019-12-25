Петербуржцам показали эскизы внутренних помещений в новом спорткомплексе на месте СКК

Концепцию фасада только предстоит определить.

Проект внутренних помещений нового спортивного комплекса на месте СКК находится на рассмотрении Главгосэкспертизы. В распоряжение Piter.TV поступили эскизы внутреннего убранства будущей ледовой арены, их предоставил концессионер СКК "СКА Арена".

Проектировщика фасада только предстоит выбрать.

Как узнал Piter.TV, возведение объекта обойдется в 37 млрд рублей вместо предполагаемых 25 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей выделит Петербург.

Напомним, 31 января СКК "Петербурсгски" обрушился при демонтаже аварийной крыши. Работы уничтожили 80% здания и унесли жизнь одного из двоих рабочих: мужчина не успел забраться в строительную люльку, когда комплекс начал рушиться. К апрелю СКК полностью снесли, после чего рабочие занимались расчисткой территории.

В августе 2020 территория выглядела следующим образом, ее заснял корреспондент Piter.TV:

Новую Ледовую арену должны построить к Чемпионату миру по хоккею в 2023-м году.

Ранее Piter.TV показал, как планируют благоустроить территорию около спорткомплекса.

Фото: предоставлено "СКА Арена", Piter.TV