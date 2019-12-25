Петербургский СКК полностью снесен

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что в Петербурге полностью снесли СКК. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе "СКА-Арена".
Действительно, большая часть конструкций уже демонтирована и утилизирована, но работы еще продолжаются
сказано в сообщении.
Известно, что в настоящее время "СКА-Арена" разбирает подтрибунные помещения и основание самой арены.
Напомним, что СКК обрушился при демонтаже аварийной крыши 31 января. Непродуманные работы уничтожили 80% здания и унесли жизнь одного из двоих рабочих: мужчина не успел забраться в строительную люльку, когда комплекс начал рушиться. Разбор завалов пообещали завершить к апрелю.
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Фото:Piter.TV
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