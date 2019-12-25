Петербургский СКК полностью снесен

Напомним, что на проспекте Юрия Гагарина, 8, должна появиться современная ледовая арена на 20 тысяч зрителей.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что в Петербурге полностью снесли СКК. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе "СКА-Арена".

Действительно, большая часть конструкций уже демонтирована и утилизирована, но работы еще продолжаются сказано в сообщении.

Известно, что в настоящее время "СКА-Арена" разбирает подтрибунные помещения и основание самой арены.

Напомним, что СКК обрушился при демонтаже аварийной крыши 31 января. Непродуманные работы уничтожили 80% здания и унесли жизнь одного из двоих рабочих: мужчина не успел забраться в строительную люльку, когда комплекс начал рушиться. Разбор завалов пообещали завершить к апрелю.

Ранее мы сообщали о том, что грифонам с Банковского моста "выдали" медицинские маски.

Фото:Piter.TV