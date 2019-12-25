По задумке авторов акции, это должно означать хрупкость всего окружающего.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что грифонам с Банковского моста "выдали" медицинские маски. Об этом заявил в видеообращении председатель КГИОП Сергей Макаров.

Объявленная ИКОМОС тема 18 апреля этого года "Совместные культуры, совместное наследие, совместная ответственность" в нынешних условиях звучит особенно актуально отметил он.

Отмечается, что соответствующая акция приурочена ко дню охраны памятников в Петербурге на грифонов Банковского моста надели маски. Авторы проекта отметили, что медицинские маски на грифонах символизируют хрупкость всего окружающего.

Ранее мы сообщали о том, что медсестры Петродворцового района вынуждены сами шить маски из марли.

Фото:КГИОП