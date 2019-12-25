Медсестры Петродворцового района вынуждены сами шить маски из марли

У администрации района на это нет денег.

Сотрудники скорой медицинской помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга получают недостаточно средств защиты, поэтому вынуждены шить маски самостоятельно. Об этом Piter.TV сообщил медбрат Андрей (имя изменено).

За каждую смену врачи и фельдшеры совершают около 100 выездов в день, почти половина выездов может быть опасна. Если у человека COVID-19, а он сам еще не знает об этом, он может заразить и медработников. По оценкам медиков станции, в неделю им требуется 280 костюмов "Каспер N3" (350 рублей) и 280 масок (35 рублей). Чтобы обеспечить их средствами защиты на неделю, потребуется 107 800 рублей.

Как рассказал нам Андрей, сотрудники сами шьют сейчас маски из марли. На вопрос, откуда марля, он ответил следующее:

Я не знаю, откуда она точно к нам попадает. Просто это такая ситуация, после которой человека могут уволить, поэтому никто не хочет об этом сильно распространяться. Андрей, медбрат

Также медицинский работник рассказал Piter.TV, что в администрацию района уже посылали запрос по поводу выделения денег на средства защиты. Им прислали отказ, потому что у администрации нет средств на это. Такая же ситуация наблюдается и в других поликлиниках и больницах города, поведал Андрей.

Мы поинтересовались, не отказываются ли врачи и медсестры работать в таких условиях?

А вы попробуйте отказаться, сразу угрожают разборками. Андрей, медбрат

Уже вторую неделю "Открытая Россия" продолжает сбор пожертвований для поддержки врачей. Любой желающий может пожертвовать любую сумму для помощи врачам.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге маркетологи сшили и бесплатно раздали около 5 тысяч масок.

Фото: pixabay