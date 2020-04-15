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В Петербурге маркетологи сшили и бесплатно раздали около 5 тысяч масок

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Сначала ребята шили маски для себя, а затем решили раздавать их всем нуждающимся.

В Петербурге маркетологи ежедневно шьют многоразовые маски и раздают всем нуждающимся. Четыре парня из команды Silla Project устроили вместо своего офиса швейный цех. Шить маски они решили после того, как столкнулись с их дефицитом и завышенными ценами.

В итоге один из нас пришел и сказал "Давайте попробуем сделать сами", привез материал, я привез машинку из дома, которая у меня от мамы осталась, посмотрели, как это делать, мы вообще не знали, как шить. Разобрались, сделали для них, потом для знакомых и семей, потом это встало на поток.

Теймураз Заркуа, специалист по связям с общественностью Silla Project

Ежедневно им оставляют заявки больницы, поликлиники, детские дома и обычные жители. За две недели работы ребята раздали уже около 5 тысяч масок. Они планируют шить маски, пока в этом будет необходимость, и призывают всех последовать их примеру.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: благотворительность, коронавирус, медицинские маски, самоизоляция
Категории: Коронавирус в Петербурге, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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