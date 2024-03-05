В Петербурге не хватило льда "СКА Арены" для матчей "Динамо"

Игра с "Шанхай Дрэгонс", запланированная на 18 октября, пройдёт вместо этого 14 октября.

Хоккейный клуб "Динамо" объявил о переносе двух выездных матчей регулярного чемпионата КХЛ, которые должны были пройти в Санкт-Петербурге. Причиной изменений стала занятость "СКА Арены", где в новом сезоне будет выступать китайский клуб "Шанхайские драконы" (бывший "Куньлунь Ред Стар").

Изменения в расписании: матч против СКА перенесен с 3 на 4 ноября, а игра с "Шанхайскими драконами" состоится 14 октября вместо 18 октября.

Клуб "Шанхайские драконы" официально подтвердил, что проведет сезон 2025/26 в Петербурге. Ранее, в июле, стало известно, что китайская команда сменила название и выбрала "СКА Арену" в качестве домашней площадки. Новые даты матчей уже внесены в календарь КХЛ. Болельщикам "Динамо" рекомендовано следить за обновлениями на официальных ресурсах клуба.

Ранее Piter.TV сообщал, что "СКА Арена" сменит название перед новым сезоном КХЛ.

Фото: Pxhere