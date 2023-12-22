Ледовая арена предназначена для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также массового катания детей и взрослых.

В Волхове введена в строй ледовая арена. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Решение о строительстве ледовой арены губернатор Александр Дрозденко принял на встрече с молодежной командой "Марс Волхов" после их победы в Ночной хоккейной лиге.

Общая площадь здания составляет 4105,4 кв.м. Размер ледовой арены с хоккейным полем — 60 х 30 метров, для зрителей устроены трибуны на 176 мест. Ледовая арена предназначена для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также массового катания детей и взрослых. В здании предусмотрены раздевалки с душевыми, тренерские, тренажерный зал и зал хореографии, мастерская для заточки коньков и подгонки клюшек, медицинский кабинет, административные и технические помещения.

Движение по мосту через реку Волхов в Киришах запустили 5 марта.

Видео: Telegram/ Александр ДроZденко