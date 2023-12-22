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Движение по мосту через Волхов в Киришах запустили 5 марта

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Новое сооружение открыто для движения с 10:00.

Во вторник, 5 марта, в Киришах состоялось официальное открытие нового моста через реку Волхов. Участие в церемонии принял губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко. Об этом информирует пресс-служба районной администрации.

Новое сооружение открыто для движения с 10:00. Также к открытию присоединился министр транспорта РФ Виталий Савельев через видеоконференцсвязь.

Строительство нового моста в Киришах выполнено с опережением графика на два года. Его протяженность, включая подходы, составляет более одного км. Это новое сооружение заменит старый мост.

Ранее мы сообщили о том, что новым вице-губернатором Ленобласти стал Николай Циганов.

Видео: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, река волхов
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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