Новым вице-губернатором Ленобласти стал Николай Циганов

Ранее чиновник уже работал в администрации Ленинградской области, возглавляя областной Госстройнадзор. Затем он был назначен представителем губернатора Ленинградской области в ДНР, где активно занимался реставрацией Енакиево и Мариуполя.

На должность вице-губернатора Ленобласти назначен Николай Циганов, ранее занимавший пост министра строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики (ДНР). Заявление об этом было подписано губернатором региона Александром Дрозденко согласно информации Telegram-канала "Тайны Ленинградского двора ZVO".

Циганов будет представлять интересы Ленинградской области в Москве. Он также станет ответственен за взаимодействие с федеральными органами власти. Ранее чиновник уже работал в администрации Ленинградской области, возглавляя областной Госстройнадзор. Затем он был назначен представителем губернатора Ленинградской области в ДНР, где активно занимался реставрацией городов Енакиево и Мариуполя.

В августе 2023 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Циганова министром строительства и ЖКХ. По информации источника, несмотря на новую должность, Циганов продолжит работать над реставрацией территорий Ленинградской области.

Ранее Сергей Дрегваль стал членом правления в Интер РАО в Петербурге.

Фото: пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ