Во Всеволожске 7 февраля откроется Ледовая арена

Расписание массовых катаний уже известно.

Во Всеволожске 7 февраля заработает новый спортивный объект. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Воропаев.

В трехэтажной Ледовой арене есть поле с трибунами на 250 мест, залы для силовой подготовки и гимнастики, буфет и прокат коньков.

Мы постарались учесть интересы всех: здесь будут проходить занятия для детей и взрослых, для спортсменов и тех, кто только делает первые шаги на льду. Андрей Воропаев, глава Всеволожского района Ленобласти

Проект реализовали по программе "Спорт – норма жизни", которая входит в национальный проект "Демография".

Расписание массовых катаний уже известно.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти; Telegram / Андрей Воропаев