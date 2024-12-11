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Во Всеволожске 7 февраля откроется Ледовая арена
Сегодня, 11:17
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Во Всеволожске 7 февраля откроется Ледовая арена

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Расписание массовых катаний уже известно.

Во Всеволожске 7 февраля заработает новый спортивный объект. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Воропаев.

В трехэтажной Ледовой арене есть поле с трибунами на 250 мест, залы для силовой подготовки и гимнастики, буфет и прокат коньков. 

Мы постарались учесть интересы всех: здесь будут проходить занятия для детей и взрослых, для спортсменов и тех, кто только делает первые шаги на льду. 

Андрей Воропаев, глава Всеволожского района Ленобласти 

Проект реализовали по программе "Спорт – норма жизни", которая входит в национальный проект "Демография". 

Расписание массовых катаний уже известно. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти; Telegram / Андрей Воропаев

Теги: всеволожск, ледовая арена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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