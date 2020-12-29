На месте СКК в Петербурге разрешили построить арену высотой 60 метров

Согласование высоты подтвердил глава одной из комиссий в Законодательном собрании.

В четверг, 21 января, глава экспертной группы комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству Александр Карпов сообщил на своей странице в соцсети, что на месте разрушенного СКК в Петербурге появится арена высотой до 60 метров.

В комментариях под постом Карпов объяснил, что высота расчитана с учетом установленных на крыше антенн и другого оборудования.

Чиновник отметил, что вопрос согласовала комиссия по по землепользованию и застройке (КЗЗ).

Ранее мы писали, что в январе на месте разрушенного СКК начнут строить Ледовый дворец.

Фото: Piter.TV ; facebook.com / alexander.karpov.18