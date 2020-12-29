На месте СКК в Петербурге разрешили построить арену высотой 60 метров

В четверг, 21 января, глава экспертной группы комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству Александр Карпов сообщил на своей странице в соцсети, что на месте разрушенного СКК в Петербурге появится арена высотой до 60 метров.
В комментариях под постом Карпов объяснил, что высота расчитана с учетом установленных на крыше антенн и другого оборудования.
Чиновник отметил, что вопрос согласовала комиссия по по землепользованию и застройке (КЗЗ).
Ранее мы писали, что в январе на месте разрушенного СКК начнут строить Ледовый дворец.
Фото: Piter.TV ; facebook.com / alexander.karpov.18
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