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На месте СКК в Петербурге разрешили построить арену высотой 60 метров
Сегодня, 14:19
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smirenny

На месте СКК в Петербурге разрешили построить арену высотой 60 метров

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Согласование высоты подтвердил глава одной из комиссий в Законодательном собрании.

В четверг, 21 января, глава экспертной группы комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству Александр Карпов сообщил на своей странице в соцсети, что на месте разрушенного СКК в Петербурге появится арена высотой до 60 метров.

В комментариях под постом Карпов объяснил, что высота расчитана с учетом установленных на крыше антенн и другого оборудования. 

Чиновник отметил, что вопрос согласовала комиссия по по землепользованию и застройке (КЗЗ).

 

Ранее мы писали, что в январе на месте разрушенного СКК начнут строить Ледовый дворец.

Фото: Piter.TV ;  facebook.com / alexander.karpov.18

Теги: новая арена в петербурге, скк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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