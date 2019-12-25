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В январе на месте разрушенного СКК начнут строить Ледовый дворец
Сегодня, 15:14
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nastya960

В январе на месте разрушенного СКК начнут строить Ледовый дворец

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Строительство начнется сразу после получения заключения Главгосэкспертизы.

"СКА Арена" и группа компаний "ГОРКА" (бывший "Горкапстрой") подписали договор генерального подряда на строительство Ледового дворца на месте СКК. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на концессионера – "СКА Арена".

Строительство начнется сразу после получения заключения Главгосэкспертизы. Его планируют выдать не позже 20 января 2021 года.

Это уникальная стройка, с большим количеством нестандартных задач, которые предстоит решить к установленным срокам.

Алексей Сидоренков, гендиректор ООО "ГОРКА"

В ноябре скульптуры из СКК "Петербургский" установили на "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV

Теги: ледовый дворец, скк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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