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Скульптуры из СКК "Петербургский" установили на "Газпром Арене"
Вчера, 22:53
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smirenny

Скульптуры из СКК "Петербургский" установили на "Газпром Арене"

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Скульптуры олицетворяют спорт и искусство.

Во вторник, 17 ноября, у "Газпром Арены" установили скульптуры, ранее украшавшие главный вход СКК "Петербургский". Там сине-бело-голубые впервые в своей истории стали чемпионами страны, сообщили в пресс-службе "Зенита".

Скульптуры авторства В.Л. Рыбалко, С.К. Баграмяна, Н.А. Гордиевского установили перед входом СКК в 1981 году.  39 лет они символизировали единение двух главных функций арены, предназначенной для проведения спортивных и массовых культурных мероприятий.

Ранее мы писали, что скульптуры Горного университета могут установить на территории Строгановского сада.

Фото: пресс-служба "Зенита"

Теги: газпром арена, зенит, скк петербургский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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