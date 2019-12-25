Скульптуры из СКК "Петербургский" установили на "Газпром Арене"

Скульптуры олицетворяют спорт и искусство.

Во вторник, 17 ноября, у "Газпром Арены" установили скульптуры, ранее украшавшие главный вход СКК "Петербургский". Там сине-бело-голубые впервые в своей истории стали чемпионами страны, сообщили в пресс-службе "Зенита".

Скульптуры авторства В.Л. Рыбалко, С.К. Баграмяна, Н.А. Гордиевского установили перед входом СКК в 1981 году. 39 лет они символизировали единение двух главных функций арены, предназначенной для проведения спортивных и массовых культурных мероприятий.

Ранее мы писали, что скульптуры Горного университета могут установить на территории Строгановского сада.

Фото: пресс-служба "Зенита"