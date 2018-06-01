Скульптуры Горного университета могут установить на территории Строгановского сада

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что на территории Строгановского сада могут появится скульптуры Горного университета. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Представительница мастерской "Наследие" Христина Шумилова отметила, что речь идет о скульптурах "Похищение Прозерпины Плутоном" и "Геракл, удушающий Антея". Отметим, что в настоящий момент у входа в в здание университета стоят копии.
Реставрация оригинальных скульптур началась ещё в 2015 году. Их очистили от краски и загрязнений, извлекли из них большое количество металла и укрепили.
Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге протестируют подсветку "Лахта Центра".
Фото:яндекс карты
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