Скульптуры Горного университета могут установить на территории Строгановского сада

У входа в здание университета сейчас стоят копии.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что на территории Строгановского сада могут появится скульптуры Горного университета. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Представительница мастерской "Наследие" Христина Шумилова отметила, что речь идет о скульптурах "Похищение Прозерпины Плутоном" и "Геракл, удушающий Антея". Отметим, что в настоящий момент у входа в в здание университета стоят копии.

Реставрация оригинальных скульптур началась ещё в 2015 году. Их очистили от краски и загрязнений, извлекли из них большое количество металла и укрепили.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге протестируют подсветку "Лахта Центра".

Фото:яндекс карты