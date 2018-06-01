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Скульптуры Горного университета могут установить на территории Строгановского сада
Сегодня, 13:35
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Скульптуры Горного университета могут установить на территории Строгановского сада

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У входа в здание университета сейчас стоят копии.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что на территории Строгановского сада могут появится скульптуры Горного университета. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Представительница мастерской "Наследие" Христина Шумилова отметила, что речь идет о  скульптурах "Похищение Прозерпины Плутоном" и "Геракл, удушающий Антея". Отметим, что в настоящий момент у входа в в здание университета стоят копии.

Реставрация оригинальных скульптур началась ещё в 2015 году. Их очистили от краски и загрязнений, извлекли из них большое количество металла и укрепили.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге протестируют подсветку "Лахта Центра".

Фото:яндекс карты

Теги: горный университет, скульптуры горного университета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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