Ушел из жизни экс-тренер СКА Цалпанов

Бывший тренер хоккейного клуба Петербурга СКА Валерий Цалпанов ушел из жизни. Ему был 61 год, рассказал 6 мая главный тренер сборной Роман Ротенберг.

Валерий Цалпанов занимал должность более 30 лет: он работал в главной команде СКА и воспитывал молодежь. Среди воспитанников тренера – Максим Соколов, Марат Давыдов, Илья Горбушин, Кирилл Сафронов, Альберт Конозов, Евгений Иванников и другие.

Мне в юности тоже посчастливилось тренироваться под руководством Валерия Евгеньевича в СКА 81-го года – в то время одной из сильнейших команд страны. Он действительно очень многое мне дал, сильно помог с точки и физики, и психологии. Это очень вдумчивый, творческий тренер, который оказал сильное влияние на хоккейное развитие и мое, и на множество замечательных хоккеистов, которые в дальнешем играли и в сборной России.

Роман Ротенберг, главный тренер СКА