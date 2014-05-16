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Ушел из жизни экс-тренер СКА Цалпанов
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Ушел из жизни экс-тренер СКА Цалпанов

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Валерий Цалпанов занимал должность более 30 лет: он работал в главной команде СКА и воспитывал молодежь.

Бывший тренер хоккейного клуба Петербурга СКА Валерий Цалпанов ушел из жизни. Ему был 61 год, рассказал 6 мая главный тренер сборной Роман Ротенберг. 

Валерий Цалпанов занимал должность более 30 лет: он работал в главной команде СКА и воспитывал молодежь. Среди воспитанников тренера – Максим Соколов, Марат Давыдов, Илья Горбушин, Кирилл Сафронов, Альберт Конозов, Евгений Иванников и другие. 

Мне в юности тоже посчастливилось тренироваться под руководством Валерия Евгеньевича в СКА 81-го года – в то время одной из сильнейших команд страны. Он действительно очень многое мне дал, сильно помог с точки и физики, и психологии. Это очень вдумчивый, творческий тренер, который оказал сильное влияние на хоккейное развитие и мое, и на множество замечательных хоккеистов, которые в дальнешем играли и в сборной России. 

Роман Ротенберг, главный тренер СКА 

Роман Ротенберг выразил соболезнования всем родным и близким тренера. 

Ранее на Piter.TV: бывшего депутата Госдумы Таланова нашли мертвым в Петербурге. 

Фото: Telegram / Roman Rotenberg 

Теги: ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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