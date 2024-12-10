Бывшего депутата Госдумы Таланова нашли мертвым в Петербурге

Уточняется, что в последнее время он лечился от онкологии.

В Петербурге обнаружили тело депутата Госдумы первого созыва Виктора Таланова. Об этом 6 мая пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Таланов почувствовал себя плохо на улице, возле дома по улице Красного Курсанта. Не так давно мужчина отметил 74-летие. К приезду бригады скорой помощи политик скончался. Уточняется, что в последнее время он лечился от онкологии.

В начале 90-х годов Виктор Таланов являлся главой Петербургского отделения Демократической партии, был президентом Северо-Западного центра политических технологий. Кроме того, создал свыше 50 научных работ, в том числе, по психологии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге скончалась градозащитница Марианна Гусева. Отпевание пройдет 8 мая в 11:30 в церкви Успения Пресвятой Богородицы на Северном кладбище.

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