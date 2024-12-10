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Бывшего депутата Госдумы Таланова нашли мертвым в Петербурге
Сегодня, 10:59
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Бывшего депутата Госдумы Таланова нашли мертвым в Петербурге

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Уточняется, что в последнее время он лечился от онкологии.

В Петербурге обнаружили тело депутата Госдумы первого созыва Виктора Таланова. Об этом 6 мая пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Таланов почувствовал себя плохо на улице, возле дома по улице Красного Курсанта. Не так давно мужчина отметил 74-летие. К приезду бригады скорой помощи политик скончался. Уточняется, что в последнее время он лечился от онкологии. 

В начале 90-х годов Виктор Таланов являлся главой Петербургского отделения Демократической партии, был президентом Северо-Западного центра политических технологий. Кроме того, создал свыше 50 научных работ, в том числе, по психологии. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге скончалась градозащитница Марианна Гусева. Отпевание пройдет 8 мая в 11:30 в церкви Успения Пресвятой Богородицы на Северном кладбище. 

Фото: pxhere 

Теги: депутат, улица красного курсанта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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