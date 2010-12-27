Как рассказывают активисты, помимо трибун начали разбирать и металлические конструкции на потолке над ареной.

В среду, 30 октября, в СКК "Петербургский" начался демонтаж. Рабочие вывозят сидения с трибун. Об этом сообщают активисты в соцсетях.

"Маленький глазастый Карлсон сумел увидеть, как выглядел зал СКК внутри. Это вчера днем, после наших жалоб в полицию. Обратите внимание на бурильный агрегат. Вопрос: что он тут делает? Будет сверлить арену? Кто, по каким документам может это делать? Есть ли проект и разрешения на такие работы? Относится ли это к ликвидации ГУП, как рассказывают везде чиновники?", —сказано в сообщении.

Активисты отметили, что рабочие также разбрали металлические конструкции на потолке над ареной.

Напомним, что СКК должен стать одной из главных площадок предстоящего чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Ранее Piter.TV сообщал о судах вокруг СКК и ситуации, когда активисты заявили, что в Смольном якобы выдали документ на вырубку леса у комплекса. Позже эта информация была опровергнута.

Фото:Сквер у СКК/вк