Защитники СКК греются от пикетирования переходом дороги

У открытого въезда в комплекс сейчас проходит народный сход. Горожане не поддерживают идею реконструкции СКК, называя происходящее сносом комплекса.

Всего к огражденному СКК подошли пару десятков человек. После обсуждения вопроса группа горожан начала массово переходить дорогу и останавливаться на ней. Это вызвало трудности в дорожном движении у проспекта Юрия Гагарина, образуется пробка. Поступают сообщения о наезде одного из автомобилей на одного из пешеходов-активистов.

Ранее мы сообщали о ситуации с реконструкцией спорткомплекса. В сети появилось видео работ в комплексе – оказалось, что под куполом СКК был срезан каркас для подвесного оборудования.

Сам комплекс выбран в качестве будущей арены к предстоящему чемпионату мира по хоккею 2023 года. Заявку на реконструкцию СКК "Петербургский" подала компания ООО "СКА-Арена". Теперь ведомство должно оценить предложение компании и подготовить концессионное соглашение.

Фото: Piter.TV