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Защитники СКК греются от пикетирования переходом дороги
Сегодня, 14:29
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fvbykov

Защитники СКК греются от пикетирования переходом дороги

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У открытого въезда в комплекс сейчас проходит народный сход. Горожане не поддерживают идею реконструкции СКК, называя происходящее сносом комплекса.

Всего к огражденному СКК подошли пару десятков человек. После обсуждения вопроса группа горожан начала массово переходить дорогу и останавливаться на ней. Это вызвало трудности в дорожном движении у проспекта Юрия Гагарина, образуется пробка. Поступают сообщения о наезде одного из автомобилей на одного из пешеходов-активистов. 

Ранее мы сообщали о ситуации с реконструкцией спорткомплекса. В сети появилось видео работ в комплексе – оказалось, что под куполом СКК был срезан каркас для подвесного оборудования.

Сам комплекс выбран в качестве будущей арены к предстоящему чемпионату мира по хоккею 2023 года. Заявку на реконструкцию СКК "Петербургский" подала компания ООО "СКА-Арена". Теперь ведомство должно оценить предложение компании и подготовить концессионное соглашение.

Фото: Piter.TV

Теги: пикет, скк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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