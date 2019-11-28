Купол СКК заискрился: в сети появилось видео работ в комплексе

Однако пользователь, разместивший видео, не ожидал интереса журналистов.

В ночь на четверг, 28 ноября, петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры разместило видеозапись петербуржца, заснявшего демонтажные работы в здании СКК, которого ждет перестройка в преддверии чемпионата мира по хоккею. Он заявил, что специалисты сейчас "валят купол" автогеном.

Позже мужчина написал, что не собирается давать комментарии СМИ по поводу выложенного ролика. Он уточнил, что под куполом СКК был срезан каркас для подвесного оборудования.

"Срезали. Все живы здоровы" – написал Николай Жаворонский.

Ранее мы сообщали о ситуации вокруг сноса арены. Заявку на реконструкцию комплекса в Петербурге подала только одна компания, после концерта Дженифер Лопес у владельцев СКК появился долг в несколько миллионов.

Видео: Николай Жаворонский / "ВКонтакте"