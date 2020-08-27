В Петербурге арестовали подругу Седы Сулеймановой за повторный пикет

Суд назначил десять суток ареста активистке требующей расследовать исчезновение Сулеймановой.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга назначил десять суток административного ареста Елене Патяевой. По данным РБК Петербург, ее признали виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации за повторное нарушение правил проведения пикета. Патяева была задержана 25 ноября возле 54-го отдела полиции, куда она пришла с одиночным пикетом и плакатом.

Активистка требовала проверку обстоятельств вывоза в Чечню своей подруги Седы Сулеймановой, которая в 2023 году покинула регион из-за семейного давления, а затем была возвращена обратно. В 2024 году ее признали без вести пропавшей, после чего Патяева продолжила публичные обращения и сбор подписей с требованием расследования.

Адвокат Елены Патяевой Вероника Карагодина сообщила, что защита намерена обжаловать решение суда. Сама активистка отметила, что готова продолжать добиваться проверки обстоятельств исчезновения Сулеймановой и заявила, что "наказание ее не остановит.

Фото: Piter.TV