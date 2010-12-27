Администрация Петербурга объявила конкурс на реконструкцию СКК

СКК должен быть реконструирован до 2023 года.

Смольный объявил конкурс на реконструкцию и эксплуатацию СКК "Петербургский" на проспекте Юрия Гагарина. Подать заявку на участие можно в течение 31 дня, после чего в администрации начнут принимать конкурсные предложения.

В Московском районе планируют создать многофункциональный спортивно-культурный комплекс с ледовой ареной вместимостью более 20 тыс. зрителей на главной арене. На малой арене смогут поместиться около 300 горожан.

Также около СКК создадут парк отдыха с современным игровым комплексом. В нем будут проводить массовые мероприятия и занятия спортом в любое время года.

Здание должны реконструировать до 2023 году до Чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на строительство ледовой арены на месте СКК могут попросить 5 млрд.

Фото: Википедия