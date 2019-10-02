На строительство ледовой арены на месте СКК могут попросить 5 млрд

Общая стоимость проекта составит 10 млрд рублей.

Смольный надеется получить от федерального источника около 5 миллиардов рублей на строительство новой ледовой арены вместо СКК. Ранее в СМИ появилась информация о том, что городские власти запросят 10 миллиардов. Позже глава комитета финансов пояснил, что 10 млрд - общая стоимость создания объекта. У правительства России Петербург хочет получить 50 процентов материальной поддержки.

Алексей Корабельников добавил, что проект изначально предполагал софинансирование. Он добавил, что вышеуказанная стоимость - максимальная для строительства. Расчеты будут зависеть от степени сложности проекта.

Напомним, что проект реконструкции СКК представлен весной 2018 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что комитет по инвестициям готовит конкурсную документацию по реконструкции СКК "Петербургский".

Фото: СКК