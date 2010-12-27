Комитет по тарифам готовит конкурсную документацию по реконструкции СКК "Петербургский"

В Смольном начали обсуждать проект реконструкции спортивного комплекса в Московском районе.

В Смольном занимаются подготовкой конкурсной документации на реконструкцию СКК "Петербургский". Работа передана представителям Комитета по инвестициям. На данный момент сведений о сроках готовности проекта нет.

Ранее в открытом доступе появилась информация о том, что на выполнение работ по демонтажу здания разыскивается подрядчик. Публикация размещена на сайте торгов группы "Газпромбанка". Конкурс объявила компания "Стройтрансгаз".

В конце августа Градостроительный совет Северной столицы одобрил снос здания. На месте старого объекта по проспекту Юрия Гагарина появится обновленный к чемпионата мира по хоккею комплекс. Чиновники заметили, что оно будет создаваться в "петербургском стиле".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Смольном опровергли автоматическое повышение платы за штрафстоянку с 2020 года.

Фото: Piter.tv

