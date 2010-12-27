В Смольном опровергли автоматическое повышение платы за штрафстоянку с 2020 года

Цифры не увеличатся автоматически, а определятся по результатам торгов.

Вчера мы писали о том, что Смольный увеличит цены на эвакуированные автомобили с 2020 года. По данным этого материала стоимость штрафстоянки возрастет на 2,6 процента, так как цена с сегодняшних 2928 рублей поднимется к 2020 году до 3004 рублей.

Комитет по тарифам Петербурга опровергает эту информацию и вносит необходимые разъяснения.

Тарифы на задержанные транспортные средства не увеличатся автоматически, а будут решаться по итогам торгов по выбору уполномоченной организации. Максимальной ценой, от которой будут отталкиваться на аукционах по понижению цены, будет базовый уровень тарифов, установленный комитетом. Если торги не состоятся, то комитет установит тариф не выше базового уровня.

Таким образом, комитет ограничил именно рост тарифов на 2020 год. В целях проведения торгов базовую стоимость подняли до уже известных 3004 рублей, но итоговые расценки на эвакуацию определят только по результатам аукциона, проводимого Комитетом по вопроса законности, правопорядка и безопасности.

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Фото: Piter.tv