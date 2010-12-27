Смольный с 2020 года повысит плату за штрафстоянку

Чиновники рассказали сколько будут платить водители за эвакуированные авто.

В следующем году Смольный планирует увеличить базовый тариф за использование штрафстоянки. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Петербурга. С начала 2020 года эвакуация легковых автомобилей, мопедов, мотоциклов будет стоить 3004 рубля. На данный момент цена не превышает 2928 рублей. Таким образом стоимость возрастет на 2,6 процента.

Отметим, что каждый час нахождения автомобиля на территории штрафстоянки обойдется владельцу в дополнительные два рубля по сравнению с предыдущим тарифом. Соответственно стоимость увеличилась с 52 до 54 рублей.

За машину категории С и Д, которые имеют более 8 мест без учета водительского, автовладельцы заплатят 18026 рублей вместо привычных 17569. Нахождение на стоянке обойдется в 107 рублей ежечасно.

Расценки утверждены Комитетом по тарифам.

Ранее Piter.tv писал о том, что с ситуацией в ИКМО "Озеро Долгое" просят разобраться Эллу Памфилову и Следственный комитет.

Фото: Piter.tv

