Правительство РФ одобрило повышение МРОТ на 7,5% в 2020 году

Данное повышение коснется 3,2 миллиона россиян.

Правительство России одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда. Это значит, что с начала 2020 года МРОТ вырастет на 7,5% и составит 12 130 рублей. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Данное повышение коснется 3,2 миллиона россиян, половина из них трудится в государственных и муниципальных учреждениях. По предварительным оценкам, объем бюджетных расходов составит 20,9 миллиарда рублей.

Повышение МРОТ скажется на налогах, размере пособий по безработице, на различных соцвыплатах. Напомним, по законодательству, регионы имеют право установить более высокий МРОТ.

Ранее Минтруд заявил об усилении мер поддержки семей.