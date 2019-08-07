Так в Минтруд отреагировала на данные Росстата.

В среду, 7 августа, Минтруд заявил об усилении мер поддержки семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основными направлениями деятельности правительства РФ на период до 2024 года определена цель "Снижение в два раза уровня бедности". При этом ключевой акцент в работе по снижению бедности делается на выводе из бедности семей с детьми, которые сейчас составляют основную часть бедного населения сказано в сообщении

Так, с 1 января 2018 года ведомство заявило, чтj для семей не превышающим 1,5 МРОТ введены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Согласно документам, выплаты составляют11,2 тысячи рублей. Семьи получают эти деньги до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

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Видео:Piter.TV