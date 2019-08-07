Ученые обнаружили гигантского попугая-каннибала

Эти птицы жили около 16-19 миллионов лет назад.

В среду, 7 августа, стало известно о том, что палеонтологи нашли в Новой Зеландии ископаемые остатки нового рода и вида попугаев. Об этом сообщается в журнале Biology Letters.

Как утверждают ученые, эти птицы жили около 16-19 миллионов лет назад. Они достигали около одного метра в высоту и весили 7 килограмм. Исследователи отметили, что такой пернатый - самая крупная птица в истории.

Новая Зеландия хорошо известна своими гигантскими птицами. Моа, гигантские гуси и адзебиллы делили леса, в то время как гигантский орел управлял небесами. Но до сих пор никто не находил вымершего гигантского попугая отмечает Тревор Уорти, доцент из Университета Флиндерса

Ученые предполагают, что такие гигантские птицы могли относиться к совиным попугаям. В данный момент в Новой Зеландии, обитает лишь один представитель этого семейства - какапо.

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Фото: Dr Brian Choo / Flinders University

Видео:Александр Столов/YouTube