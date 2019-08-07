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В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую дачу Брежнева

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Пока юридическое лицо, которое приобрело дачу не разглашают?

В среду, 7 августа, стало известно о том, что бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой  продали за 1,2 млрд рублей.  Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

Известно, что этот пансионат был излюбленным место отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Михаила Горбачева. Согласно открытым источникам "Глициния" построена в 1955 году.

Ведомствор пока не разглашает юридическое лицо, которое приобрело дачу. Примечательно, что средства от продажи пойдут на доходную часть бюджета республики.

Ранее мы сообщали о том, что суд запретил городским властям разрывать контракт с "Метростроем".

Видео:Дважды Отец Димитрий/YouTube

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Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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